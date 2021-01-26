2021/01/26 | 14:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن ستة أشهر لمدانين بهمة الاعتداء على الأطباء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن ستة أشهر لمدانين بهمة الاعتداء على الأطباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).