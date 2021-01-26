مصدر إيراني: صادرات النفط والمشتقات سجلت أعلى مستوى منذ فرض الحظر

2021/01/26 | 14:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكدت وكالة انباء فارس، الثلاثاء، أن حجم صادرات النفط والمشتقات في الشهور الاخيرة أخذ منحى تصاعديا وبلغ أعلى مستوى منذ اعادة فرض الحظر الاميركي على البلاد.ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله، إن “صادرات النفط والمشتقات كانت قد إنخفضت بشدة في بداية السنة المالية الجارية ( بدأت 20 مارس/آذار2020)، وسرعان ما تحسنت بالشهر السابع للسنة المالية البادئ 22 سبتمبر/أيلول 2020 مؤكدا أن وتيرة التحسن إستمرت وصولا الى 19 يناير/كانون الثاني 2021”.وأضاف المصدر، أن “الافادة من أساليب جديدة لبيع النفط والاستعانة بافراد ذوي خبرة بعمليات البيع في ظروف الحظر، ساهمت الى حد بعيد بزيادة الصادرات”.وأوضح، أن “تحويل عوائد النقد الاجنبي لمبيعات النفط والمشتقات تتم بطرق جديدة، وبحيث تحول دون تجميد أرصدة ايران”.



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