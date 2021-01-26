يار الله : القوات الامنية باندفاع عال رغم برودة الجو

2021/01/26 | 14:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الانبار-واع حسام التميمي

اكد رئيس اركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الامير يار لله ، اليوم الثلاثاء، ان القوات الامنية في قضاء الرطبة باندفاع عال رغم برودة الجو، فيما اشار الى اجراء اعادة انتشار للقوات الامنية في بعض المناطق.

وقال يار الله في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع): ان زيارة ميدانية اجريت الى مقر فرقة المشاة الاولى في الرطبة للاطلاع على احوال الفرقة من عمل وانفتاح وفعاليات وتواجد المجاميع الارهابية في قاطع المسؤولية، واصبح لدينا تصورات واضحة على مايجري في مقر الفرقة الاولى والقوات المتواجدة في الالوية الاربعة".

واضاف "قمنا بأجراء رحلة جوية استطلاعية من الجو لبعض المناطق لاعادة انتشار القوات والقطعات

بما يضمن السيطرة على الجزيرة بالكامل لمنع اي تسلل وتواجد العدو باتجاه القطعات المتواجدة"، لافتا الى "اننا لاحظنا الاندفاع العالي للقوات بالرغم من برودة الجو والتضاريس الارضية الصعبة وهنالك عمل مستمر وكمائن ودوريات وانزال بالطائرات السمتية".

وتابع يار الله ان "الفرقة تعمل بشكل ممتاز ونحن مطمأنين من عملها"، موضحا انها "تتطلب بعض الاحتياجات وسيتم توفيرها".

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