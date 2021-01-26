2021/01/26 | 14:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فر دبلوماسي كوري شمالي، عمل قائما بأعمال سفير بيونغيانغ في الكويت، إلى كوريا الجنوبية، وفقًا لما ذكره نواب كوريون جنوبيون أطلعتهم وكالة استخباراتية في سول على الأمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمل بسفارة الكويت.. دبلوماسي لكوريا الشمالية ينشق ويهرب للجنوبية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمل بسفارة الكويت.. دبلوماسي لكوريا الشمالية ينشق ويهرب للجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).