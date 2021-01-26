مديرية المرور العامة تصدر توضيحا بشأن حجز الدراجات النارية

2021/01/26 | 14:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]نفت مديرية المرور العامة يوم الثلاثاء ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الأجتماعي بخصوص صدور أمر من وزير الداخلية عثمان الغانمي بشأن حجز الدراجات النارية.

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