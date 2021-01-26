حادثة طعن في ألمانيا توقع عدداً من الجرحى والسلطات تعتقل الجاني

2021/01/26 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت وسائل إعلام ألمانية، الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، بإصابة عدد من المواطنين جراء حادثة طعن جرت في مدينة فرانكفورت.

وقالت وسائل الإعلام، إن "رجلا هاجم وجرح عدة أشخاص بسكين قرب محطة قطارات في فرانكفورت، وانتقلت الشرطة بسرعة إلى موقع الحادث مع وحدة كبيرة، وتم إغلاق الطرق، وقبضت على الجاني".

وبحسب المعلومات الأولية، تعرض الضحايا لبعض الإصابات الخطيرة، لكن لم تكن هناك إصابات تهدد حياتهم.



وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحادث وقع في حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، وجاري البحث لتحديد ما إذا كانت هناك أي صلة بين الجاني والضحايا.

وكانت القوات المسلحة الزائيرية قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن شهادة الشهود، أن المهاجم اختار على ما يبدو ضحاياه بشكل عشوائي.



ولم تستطع الشرطة تأكيد ذلك.



وكتبت على موقع "تويتر": "لا يوجد خطر على الجمهور".

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