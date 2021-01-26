انقاذ شابة رمت نفسها من أعلى جسر في الناصرية

2021/01/26 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، إنقاذ فتاة بعد محاولتها الانتحار من أعلى جسر الحضارات وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار.

وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز قسم الشرطة النهرية، تمكنت من إنقاذ فتاة بعد محاولتها الانتحار من جسر الحضارات".

وأضاف البيان، أن "الفتاة ( ز.ص.ج ) تولدت عام 1994، وتسكن منطقة المهيدية أقدمت على رمي نفسها من أعلى جسر الحضارات وسط الناصرية (مركز محافظة ذي قار)".وأشار البيان إلى أنه "من خلال انتشار مفارز الشرطة النهرية بصورة مستمرة في نهر الفرات لرصد الحالات المثيرة للشك ومتابعة المخالفات تمكنوا من انقاذها بوقت قياسي، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليمها للجهات ذات العلاقة".

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