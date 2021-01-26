القوات المشتركة تطلق عملية “ثأر الشهداء” لتفتيش منطقة العيث في صلاح الدين

2021/01/26 | 14:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أطلقت القوات المشتركة ( الحشد الشعبي والجيش) ، الثلاثاء، عملية ثأر الشهداء لتفتيش وتطهير منطقة العيث والقرى المجاورة لها شرق صلاح الدين .وقال قائد عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي حسام إبراهيم السهلاني بحسب بيان للحشد الشعبي “انطلقت عمليات ثأر الشهداء لتفتيش وتطهير منطقة العيث والقرى المجاورة لها شرق صلاح الدين بمشاركة الالوية (22- 88 -9 – وفوج المهمات الخاصة )مع قيادة عمليات صلاح الدين للجيش العراقي وبإسناد طيران الجيش.وأضاف السهلاني، ان “العملية مستمرة واسفرت عن تدمير عجلة وعدة مضافات ونفق لداعش فضلا عن رفع عدة عبوات ناسفة مزروعة على الطريق والعثور على محطة لتصفية الماء تابعة للإرهابيين”./انتهى9

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