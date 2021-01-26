ارتفاع أرباح هيونداي 57% في الربع الأخير من 2020

2021/01/26 | 14:41 - المصدر: يس عراق

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ارتفعت أرباح شركة هيونداي موتور Hyundai Motor Co الفصلية، بنسبة 57% بفضل الطلب القوي على سيارات الدفع الرباعي ذات الهامش المرتفع وسيارات Genesis الفاخرة، لكن النتائج جاءت أقل بقليل من التوقعات بسبب تأثير قوة الوون الكوري الجنوبي.

أعلنت شركة هيونداي، التي تعد من بين أكبر 10 شركات لصناعة السيارات في العالم، مع شركة كيا التابعة لها، أرباحًا صافية وصلت إلى 1.3 تريليون وون (1.18 مليار دولار) للربع الأخير المنتهي في ديسمبر/ كانون الأول، مقابل 804 مليارات وون (727 مليون دولار) في العام السابق.كان ذلك أقل من 1.5 تريليون وون (1.3 مليار دولار) متوسط تقديرات 16 محللًا من Refinitiv، وفقًا لوكالة رويترز.وأضافت هيونداي في بيان تنظيمي أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 5% إلى 29.2 ترليون وون.ارتفاع الطلب على السيارات في الأسواق الناشئةذكر المحلل في KTB Investment & Securities، لي هان جون، أن هيونداي شهدت ربعًا أخيرا جيدًا، خصوصًا في الولايات المتحدة، حيث شهدت السيارات ذات متوسط سعر البيع الأعلى مثل سيارات الدفع الرباعي زيادة في الطلب، حيث يتجنب المستهلكون النقل العام بسبب كوفيد-19 وانخفاض أسعار البنزين.شهدت هيونداي أيضًا طلبًا قويًا على سياراتها العام الماضي في الأسواق الناشئة مثل الهند، على الرغم من الوباء، لكنها تكبدت خسارة في ربع أكتوبر/ تشرين الأول حيث قدمت فاتورة كبيرة تتعلق بجودة المحرك.أضاف محللون أن الطلب على سيارات هيونداي من شركات تأجير السيارات التي تشتري كميات كبيرة ما زال فاترًا، على الرغم من أن مبيعات سياراتها الفاخرة ما زالت نقطة مضيئة.عراقيل تقنيةأكد مسؤول بوزارة النقل الكورية الجنوبية أن النيران اشتعلت في سيارة كهربائية هيونداي موتور كونا الأسبوع الماضي في أول حالة معروفة على الإطلاق لحريق تم، ما دفع السلطات إلى التحقيق في مدى كفاية الاستدعاء.وأدت سلسلة من الحرائق إلى عمليات سحب جماعية للسيارة كونا EV الأكثر مبيعًا من هيونداي في كوريا الجنوبية في أكتوبر/ تشرين الأول.وفي كوريا الجنوبية، استدعت هيونداي أكثر من 25 ألف سيارة كونا EV تم تصنيعها خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2017 إلى مارس/ آذار 2020 بسبب خطر حدوث ماس كهربائي ربما بسبب التصنيع الخاطئ لخلايا البطارية عالية الجهد.تحصل سيارات Kona EV التي تم استرجاعها في كوريا الجنوبية على تحديثات البرامج وبعضها يتلقى بدائل للبطارية بعد الفحص.



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، إن كونا التي اشتعلت فيها النيران لم تتلق سوى تحديث للبرنامج ولكن لم يتم استبدال البطارية.تقنيات جديدةتقوم هيونداي بدفعة كبيرة في تقنية السيارات الكهربائية (EVs)، وقالت إنها ستقدم منصة EV-only في أوائل عام 2021، والتي ستستخدم تقنية البطاريات الخاصة بها لخفض وقت الإنتاج وتكاليفه.أدت الأنباء الأخيرة التي تفيد بأن Hyundai كانت تناقش إنتاج السيارة الكهربائية والبطارية مع شركة Apple، إلى زيادة أسهم شركة صناعة السيارات بأكثر من 3%.ارتفعت أسهم هيونداي أكثر من الثلث هذا الشهر.

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