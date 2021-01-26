التخطيط: لدينا 44 لجنة بشأن المواصفات الخاصة بصناعة المواد الإنشائية

2021/01/26 | 14:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، نجاح الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في تطوير المواصفات الخاصة بصناعة المواد الإنشائية في البلاد.

وقال وزير التخطيط خالد نجم البتال في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "الوزارة نجحت من خلال الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، في تطوير المواصفات الخاصة بصناعة المواد الإنشائية، وفي مقدمتها الأسمنت والرمل والحصى، والسيراميك، وبما يتلاءم والبيئة العراقية، ووفقا لمعايير الجودة الأوربية".

وأضاف أن "هناك أكثر من ٤٤ لجنة فنية، تضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة، والجامعات"، مؤكداً أن "التوجه الآن هو إدخال البعد الاقتصادي في المواصفات العراقية بهدف تشجيع المنتج المحلي، مع ضمان معايير الجودة والسلامة، لأن الهدف الأكبر هو حماية المستهلك".

ولفت البتال، إلى أن "صناعة الأسمنت في العراق شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، من حيث النوعية والكمية"، داعيا "مؤسسات الدولة كافة إلى اعتماد معايير كفاءة الطاقة والعزل الحراري، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية".

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