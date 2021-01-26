4 شركات تقود مؤشر البورصة نحو الارتفاع

2021/01/26 | 14:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قادت اربع شركات رابحة، الثلاثاء، مؤشر البورصة نحو الارتفاع بنسبة 0.27%.

وتصدرت شركة مصرف الموصل الشركات الرابحة بنسبة 7.69% تلتها شركة المعمورة العقارية بنسبة 7.14%.

فيما تصدرت شركة نقل المنتجات النفطية الشركات الخاسرة بنسبة 6.67% تلتها شركة فندق فلسطين بنسبة 3.07%.

كما شهدت الجلسة تداول 244,3 مليون سهم بقيمة 360,8 مليون دينار.

وتصدرت شركة مصرف بغداد الشركات المتداولة بتداولها 44,9 مليون سهم.

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