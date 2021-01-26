بالصور: “تلال آثرية” تظهر خلال توزيع قطع اراضي سكنية في محافظة جنوب العراق

2021/01/26 | 14:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مفتش اثار وتراث الديوانية باسم الشمري، الثلاثاء، عن ايقاف اعمال البلدية في مدينة الحمزة بمحافظة الديوانية.

واوضح الشمري، في بيان ان مراقبية اثار وتراث الحمزة اوقفت اعمال البلدية الهادفة الى توزيع قطع اراضي الى المواطنين حيث تبين ان الشارع والقطع السكنية التي تروم مديرية البلدية المباشرة بالعمل بها تتعارض مع سلسلة تلال آثرية وبعد الاستماع الى رأي اللجنة الفنية تقرر ايقاف المشروع وسحب الاليات الخاصة بالعمل.

واشار الشمري الى ان ايقاف العمل جاء بالتعاون مع قائممقام قضاء الحمزة و ممثلي مديرية بلدية الحمزة ومفرزة شرطة آثار الديوانية وحسب قانون الاثار والتراث رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٢ .

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