2021/01/26 | 14:50 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 26 يناير 2021 | 02:30 مساءً

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اتهامات للإقليم بالتحول الى ممر لتهريب المخدرات لباقي المحافظات

كشف محافظ كركوك راكان الجبوري، الثلاثاء، عن تحول إقليم كردستان الى ممر لتهريب المخدرات الى وسط وجنوب البلاد.



وقال الجبوري، في لقاء متلفز، تابعته"عين العراق نيوز"، إن "تهريب المخدرات من بعض الدول التي تعتبر مصدرا للمخدرات الى إقليم كردستان يتم بسهولة".



واضاف الجبوري، أن "عمليات تهريب المخدرات تتم بعد ذلك من إقليم كردستان الى المحافظات الباقية في وسط وجنوب العراق".



وأضاف محافظ كركوك، أن "اغلب المحافظات العراقية اصبحت تعاني من قضية تهريب المخدرات، وآثارها السلبية على بناء المجتمع".

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