(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين الذكر اذا كان رئيس الاتحاد الاسيوي غائب ..والشخصيات الإعلامية الكبرى لم تحضر ..وايفانتينو قد اعتذر …واللجنية التفتيشية الخليجية لم تصل للبصرة – بخطا اداري او غيره – متعمدا كان ام سهوا ..اسودا ام ابيض ..فلم كل هذه الهليلة !؟..ولم توقف الدوري الكروي العراقي المضغوط والمتعب ..ولم الحق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عذرا ايفانتينو ..



اسف للجنة الخليجية ..



