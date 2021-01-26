النزاهة تكشف عن تفاصيل ضبط مسؤولين في شركة توزيع المنتوجات النفطية

2021/01/26 | 14:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت هيئة النزاهة، عن تفاصيل ضبط (5) مسؤولين في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة فرع كركوك، مُبيّنةً إقدامهم على إحداث ضررٍ بالمال العامّ يُقَدَّرُ بـ(2,500,000,000) ملياري دينار.وذكرت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمكُّن فريق عملٍ …

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