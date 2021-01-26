موجة جديدة من الامطار والثلوج تجتاح الاقليم

2021/01/26 | 15:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، ان تجتاح موجة من الامطار والثلوج محافظات ومدن اقليم كوردستان.

وقالت المديرية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، ان سماء مدن الاقليم بدءً من صباح يوم الخميس المقبل سيكون غائما، متوقعة ان تهطل أمطار خفيفة وتساقط للثلوج في المناطق الجبلية خلال اليوم ذاته.

واضافت، ان مراكز عدد من مدن الاقليم ستشهد تساقط للامطار مع تساقط للثلوج في المناطق الجبلية، لافتة الى ان الموجه تكون شدتها في اربيل ودهوك وان امطار متقطعة تهطل في باقي مناطق الاقليم.

واشار المديرية الى، ان يوم الجمعة المقبل ستكون سماء عدد من مناطق الاقليم غئمة جزئيا، فيما تشتد شدة الامطار في محافظة السليمانية، منوهة الى ان الامطار في ادارة كرميان ستكون متوسطة الشدة، موضحة ان موجة الامطار تنتهي الأحد المقبل.

PUKmedia ترجمة

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