مجلس النواب يناقش ويصوت على عدد من مشاريع القوانين

2021/01/26 | 15:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته رقم 36 لمناقشة والتصويت واجراء القراءة الاولى لعدد من مشاريع القوانين.

وكان مجلس النواب قد رفع جلسته يوم السبت المنصرم، بعد التصويت على قانونين وقرار نيابي والمباشرة باجراء القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

وقالت النائب آرزو محمود عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب خلال تصريح خاص لـ PUKmedia: ان مجلس النواب سيعقد جلسته رقم 36، في تمام الثالثة مساءً من يوم الثلاثاء المقبل 2021/1/26، لمناقشة والتصويت واجراء القراءة الاولى لعدد من مشاريع القوانين.

واضافت، ان جدول الجلسة يتضمن 4 فقرات وهي: التصويت على مشروع التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم 136 لسنة 1980، والتصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم 185 لسنة 1969، مشيرة الى ان الجلسة تتضمن ايضا، إستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الإجتماعي والتقاعد للعمال، وسؤال شفهي موجه إلى رئيس مؤسسة السجناء السياسيين.

PUKmedia خاص

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