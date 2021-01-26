2021/01/26 | 15:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 57 دقیقة

773 مشاهدة

كشفت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن وجود ضغوطات بسبب محاسبة الدراجات النارية والستوتة والتكتك، لاعتماد الكثير من الأسر عليها في المعيشة.

وقال مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل، في تصريح له، اليوم (26 كانون الثاني 2021) ان "مفارزنا قامت بحملات حجز كبيرة للدراجات التي لا تحتوي على لوحات في بغداد والمحافظات"، مبينا أنه "تم حجز 1300 دراجة في بغداد يوم الأحد الماضي ،فيما تم حجز 700 دراجة يوم أمس الاثنين".

وأضاف أن "مدة حجز الدراجة هي 10 أيام"، مشيرا الى أن "قانون المرور النافذ رقم 8 لسنة 2019 قد تم تغييره، وسيتم مصادرة الدراجة غير المسجلة بدعوى جمركية".

وأكد اسماعيل أن "حركة السير تكاد تخلو من الدراجات"، لافتا الى أن "قرار المحاسبة جاء من الناحية الأمنية التي سببت الكثير من المشاكل من جرائم السطو المسلح والاغتيال والسرقة، وما يعانيه العراق من تحديات أمنية خطيرة".

وتابع أن "المديرية تقوم باشراف من القضاء على المخالفات الأخرى للمركبات كالزجاج المظلل وعدم وجود لوحات، والسير بالاتجاه المعاكس وفق قانون المرور حتى وإن كانت متوقفة عكس السير".

وكشف اسماعيل عن "وجود ضغوط على قرار محاسبة الدراجات النارية والستوتة والتكتك، لأن الكثير من الأسر تعتاش عليها"، مبينا "أننا جهة تنفيذية ولدينا قانون وأوامر يتم تنفيذها من خلال تطبيق هذا القانون، وبخلافه سيؤدي الى الفشل وضياع هيبة الدولة".

ونفت مديرية المرور العامة في بيان لاحق لها ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الأجتماعي بخصوص صدور أمر من وزير الداخلية بحجز الدراجات النارية.

وأكدت ان "حجز الدراجات النارية من ضمن واجبات مديرية المرور العامة وتمت المحاسبة وفق الضوابط والقانون"، مشيرة الى انه "سيتم اطلاق سراح الدراجات النارية الأصولية بعد أخذ تعهد خطي من مالكيها بتسجيلها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تصدر بيانا بشأن حركة الدراجات النارية والضغوطات التي تسببها الستوتة والتكتك) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تصدر بيانا بشأن حركة الدراجات النارية والضغوطات التي تسببها الستوتة والتكتك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).