وزير الزراعة العراقي يطالب الوزارات بشراء المنتج المحلي دعماً للاقتصاد الوطني

2021/01/26 | 15:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: طالب وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، بضرورة قيام وزارات الدفاع والداخلية والعدل والصحة، بشراء المنتجات الزراعية؛ لتوفير احتياجاتها من المنتج الزراعي المحلي المدعوم من قبل وزارة الزراعة، خاصة الدجاج ومقطعات الدجاج …

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