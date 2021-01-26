هيأة المنافذ تحبط محاولة تهريب 25 عجلة دون الموديل

2021/01/26 | 15:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اعلنت هياة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن احباط محاولة تهريب 25 عجلة دون الموديل.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان " هذه العجلات

لا يسمح باستيرادها التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة اضافة الى احباط تهريب ستة دراجات نارية مخبأة في ثماني حاويات داخل الحرم الجمركي في منفذ ميناء أم قصر الأوسط."

واشار البيان الى انه " تم ضبط الحاويات وفقاً لمعلومات شعبة الاستخبارات، وختم الحاويات بالختم الكمركي من قبل الجهات المعنية والمختصة لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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