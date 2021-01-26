عاجل | هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب المناطق الحدودية بين العراق وسوريا

2021/01/26 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

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هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب المناطق الحدودية بين العراق وسوريا

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