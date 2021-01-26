2021/01/26 | 15:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مواجهة العزلة المتزايدة والتحديات الاقتصادية، اتخذت تركيا قرارا لرسم مسار جديد في سياستها الخارجية، يتضمن التقارب مع إسرائيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تقربا لبايدن".. محاولات إردوغان لاستعادة العلاقات مع إسرائيل وأوروبا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تقربا لبايدن".. محاولات إردوغان لاستعادة العلاقات مع إسرائيل وأوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).