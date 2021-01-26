المرور العامة تنفي انباء بشأن صدور أمر من وزير الداخلية بحجز الدراجات النارية

2021/01/26 | 15:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفت مديرية المرور العامة ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الأجتماعي بخصوص صدور أمر من وزير الداخلية بحجز الدراجات النارية.واكدت المديرية في بيان : ان حجز الدراجات النارية من ضمن واجبات مديرية المرور العامة وتمت المحاسبة وفق الضوابط والقانون ، حيث سيتم اطلاق سراح الدراجات النارية الأصولية بعد أخذ تعهد خطي من مالكيها بتسجيلها./انتهى9

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