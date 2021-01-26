أوقاف أربيل تلزم ’الشيوخ’ بتوحيد خطبهم.. وتتوعد المخالفين

2021/01/26 | 15:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجهت مديرية أوقاف أربيل، الثلاثاء، خطباء الجمعة، بتوحيد خطبهم والإلتزام بتعميم اللجنة العليا المشكلة من الوزارة.

وجاء في وثيقة صادرة من أوقاف أربيل، ترجمها "ناس"، (26 كانون الثاني 2021)، أنه "على خطباء الجمعة توحيد الخطبة والإلتزام بما تعممه اللجنة العليا المشكلة من الوزارة من الخطب اسبوعياً على الجوامع، وفي حال مخالفة الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الخطباء".

وجاء التعميم بعد تصريح رئيس لجنة الأوقاف لبرلمان كردستان هورامان كجينيي، في وقت سابق لـ"ناس كورد"، أن "الالتزام بالخطبة الموحدة غير ملزم واختياري".

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