أهالي ناحية عتبة يهددون بغلق منفذ الشلامجة نتيجة عدم الاستجابة لمطالبهم

2021/01/26 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرةهدد اهالي ناحية عتبة، بمحافظة البصرة، اليوم الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، بإغلاق منفذ الشلامجة الحدودي مع ايران، في حال عدم تلبية مطالبهم.ويطالب اهالي الناحية التي تعاني من نقص حاد في الخدمات منذ شهور، بتأهيل ناحيتهم واعادة الحياة، بعد ما حدث لهم بسبب الحروب. كما ووجود الغام راح ضحيتها العشرات من ابنائهم.قال عماد المحمداوي، أحد وجهاء الناحية قال لـ(بغداد اليوم)، ان "الاهالي نظموا هذه المرة تظاهرة بعد مطالبات ولقاءات مع مسؤولين دون جدوى، اما المرة القادمة فسيكون خيار قطع الطرق الرئيسية هو المتبع في سبيل الضغط باتجاه الاستجابة لمطالبنا".واشار الى ان "إغلاق منفذ الشلامجة ايضاَ سيكون من ضمن الخيارات المتبعة من قبل الاهالي لحين تحقيق مطلبنا".

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