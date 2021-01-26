زلزال بقوة 5.2 درجة على الحدود بين العراق وسوريا

2021/01/26 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، حدوث زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس رختر على الحدود العراقية السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، أن المركز "سجل هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وعمق 10 كم ضربت منطقة الحدود السورية العراقية داخل الأراضي السورية".

وأضافت، أن "الهزة وقعت في جبال منطقة سنجار على بعد 530 كم عن العاصمة السورية دمشق".

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