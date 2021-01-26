هزة أرضية في جبال سنجار وعند الحدود السورية العراقية

2021/01/26 | 15:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان / وقعت هزة أرضية بقوة 2ر5 درجات على مقياس ريختر وعمق 10 كم بمنطقة الحدود السورية العراقية داخل الأراضي السورية.وأوضح مصدر في المركز الوطني للزلازل في تصريح لـوكالة الانباء السورية أن هزة أرضية وقعت عند الساعة الواحدة و17 دقيقة بعد الظهر بمنطقة جبال سنجار على بعد 530 كم عن دمشق شعر بها […]

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