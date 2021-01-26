ضبط 22 عبوة ناسفة بعملية امنية جنوب الفلوجة 

2021/01/26 | 15:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، الثلاثاء، بضبط 22 عبوة ناسفة بعملية دهم وتفتيش جنوبي مدينة الفلوجة.

وقال كسار في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “قوة امنية من قيادة شرطة الانبار نفذت حملة استباقية استهدفت مناطق مختلفة من حي الشهداء جنوبي مدينة الفلوجة ، تمكنت خلالها من العثور على 22 عبوة ناسفة مطمورة تحت الارض “.

واضاف ان “القوات الامنية طوقت مكان الحدث فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بابطال مفعول المواد المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات المداهمة”.

وأوضح، أن “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من العثور على العبوات الناسفة وابطال مفعولها”.



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