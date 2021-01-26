الخارجية تثمن مواقف الدول في تقديم المواساة للعراق اثر العمل الارهابي

2021/01/26 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء،

مواقف الدول في تقديم المواساة للعراق

اثر العمل الارهابي الذي استهدف بغداد

الخميس الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد

الصحاف، في بيان: "نثمن مواقف الدول

الصديقة

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