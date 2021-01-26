الدفاع تصدر بيانا بشان الطلاب المقبولين بالدورة 111

2021/01/26 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، أن

دعوة الطلاب المقبولين بالدورة 111 حال

توفر التخصيصات المالية.

وقالت الوزارة في بيان، انه "سيتم إلحاق

الطلاب المقبولين بالدورة (111) حال توفر

التخصيص المالي لهم".

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