وزير الزراعة: شراء المنتجات الزراعية المحلية

2021/01/26 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب وزير الزراعة المهندس محمد كريم

الخفاجي اليوم الثلاثاء، بضرورة قيام

وزارات الدفاع والداخلية والعدل

والصحة، بشراء المنتجات الزراعية

المحلية، لتوفير احتياجاتها الغذائية

من المنتج المحلي المدعوم من ق

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