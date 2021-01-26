الدهلكي ينعى اغتيال مدير مكتبه في ديالى

2021/01/26 | 15:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نعى النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، مدير مكتبه في المحافظة عبد القادر جسام ( ابو سجاد ) الدليمي وشقيقة فلاح جسامالدليمي، الذين اغتالتهم ايادي الغدر من المليشيات الجبانة.

وقال الدهلكي في برقية التعزية، ان “الشهيدين كانا مثالا للتفاني بالعمل والدفاع عن حقوق ابناء ديالى وعملوا بكل ما لديهم من جهدلايصال صوت المواطنين الى الجهات ذات العلاقة لحل مشاكلهم، وهو ما لم يرضى به غربان الشر وجيوش الظلام اشباه داعش من المليشياتالطائفية القذرة، الرحمة والخلود للشهداء والخزي والعار لجرذان المليشيات ومن يدعمهم من ذيول الخارج“.

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