نائب: هنالك تفاؤل كبير للتوصل الى اتفاق بين حكومتي الاقليم والاتحادية

2021/01/26 | 15:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن استمرار انعقاد الاجتماعات بين وفد حكومة الاقليم واللجنة المالية النيابية لبحث مستحقات اقليم كوردستان من الموازنة المالية لعام 2021.

وكان وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قد عقد اول اجتماع له مع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.

وقال النائب حسين نرمو عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان اجتماعات وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في الاقليم، مستمرة مع اللجنة المالية النيابية بمجلس النواب.

واضاف: ان هنالك تفاؤل كبير للتوصل الى نتيجة بين حكومتي الاقليم والاتحادية حول حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام الحالي، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الاجتماعات ستستمر خلال اليوم والايام المقبلة.

وكان شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية قد أفاد خلال تصريح سابق لـ PUKmedia: ان الاجتماع الاول لوفد الاقليم مع اللجنة المالية النيابية كان ايجابيا وهناك اجتماعات اخرى ستجري لحين التوصل الى اتفاق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

واضاف: ان اعضاء اللجنة المالية طلبوا بعض المعلومات عن الواردات النفطية وغير النفطية في اقليم كوردستان حيث قدم الوفد المفاوض جميع تلك المعلومات الى اللجنة المالية وقام بالرد على اسئلة اعضاء اللجنة، مشيرا الى ان الاجتماع بشكل عام كان ايجابيا، والوفد المفاوض قدم جميع المعلومات اللازمة للجنة المالية وسيبقى الوفد في العاصمة بغداد لحين الانتهاء من اعداد الموازنة.

PUKmedia هاميار علي

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