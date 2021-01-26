ميسان: القبض على رئيس اكبر عصابة في المحافظة (صورة)

2021/01/26 | 15:31 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت شرطة محافظة ميسان، الثلاثاء، القبض على رئيس اكبر عصابة في المحافظة شارك في عمليات قتل وتهجير وسطو وابتزاز.

وذكر مصدر في الشرطة في تصريح خاص لـ ان ار تي عربية، اليوم (26 كانون الثاني 2021) ان "قوة من شرطة محافظة ميسان تمكنت من القاء القبض على رئيس اكبر عصابة في المحافظة بناحية السلام التابعة لقضاء الميمونة".

واضاف، ان "المتهم متورط بعمليات قتل وتهجير وسطو وابتزاز كما حاول التعرض لاحد الضباط في المحافظة".

واوضح، انه "تم القبض عليه وبحوزته سلاحه الشخصي والذي تلوث بقتل اكثر من 12 مواطنا".

وتابع، ان "هذه العملية النوعية جاءت استكمالا للعمليات التي تنفذها شرطة محافظة ميسان لملاحقة المطلوبين".

ا.ح

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