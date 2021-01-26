الحلبوسي يستبعد فلاح الزيدان من حزب (التقدم) والاخير يرد

2021/01/26 | 15:31 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اقدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، الثلاثاء، على استبعاد القيادي في حزب التقدم والنائب الحالي عن نينوى فلاح الزيدان من الحزب، والاخير يرد انه قدم استقالته نتيجة عدم وجود اصلاحات حقيقية.

وذكر قيادي بحزب التقدم لم يكشف عن اسمه في تصريح خاص لـ ان ار تي عربية، اليوم (26 كانون الثاني 2021)، انه "تم استبعاد وفصل الزيدان من الحزب بشكل نهائي بسبب تدخلاته في شؤون المحافظة الادارية ومحاولاته لفرض نفسه على ديوان محافظة نينوى".

من جانبه قال الزيدان ، انه "قدمت استقالتي من الحزب بارادتي ولم يتم استبعادي كما اشيع وانا باقي ضمن تحالف القوى الوطنية بعيدا عن حزب التقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

جدير بالذكر ان حزب تقدم هو حزب سياسي عراقي تابع لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وقد حصل لاول مرة على اجازة التأسيس الرسمية في محافظة الأنبار.

ا.ح

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