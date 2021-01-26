سياسي امريكي: ترامب يبتز الجمهوريين لتجنب تجريمه في الكونغرس

2021/01/26 | 15:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد الناشط والمحلل السياسي الامريكي مايلز هوننينغ ، الثلاثاء، إن تهديد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإنشاء حزبه السياسي يهدف إلى ابتزاز الحزب الجمهوري لتجنب الإدانة في مجلس الشيوخ.

ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن هوننينغ قوله إن ” وبالنسبة لشخص شغل منصبا عاما لمدة اربع سنوات أتقن دونالد ترامب فن السياسة الواقعية، من خلال التهديد ببدء حزب جديد هو (حزب باتريوت) ، حيث سيسعى الى سحب عناصر رئيسية من الجمهوريين، و لديه المال للقيام بذلك ، ولكن القضية الرئيسية في بناء الحزب هي أن يقرر ما إذا كان يجب أن يكون له حق الوصول إلى الاقتراع ، أو أن يكون عملية طويلة وشاقة للغاية ، أو أن يكون مجرد تجمع”.

واضاف أن ” من الواضح ان دافع ترامب ليس له علاقة بالقضايا أو حتى بناء الحزب، انه يريد تجنب إدانته في مجلس الشيوخ.



ستحرمه هذه الإدانة من حقه في الترشح لمنصب فيدرالي مرة أخرى، ولذا فان دافعه الحقيقي هو عدم وصفه في التاريخ بأنه خاسر ، الرئيس الوحيد الذي تمت إدانته بعد المساءلة.



هذا إهانة قد لا يكون قادرًا على تحملها “.

واضح انه ” باقتراحه تشكيل طرف سياسي ثالث فإنه يضع تحديًا بشأن المساءلة ، وهو ما سيدمر الحزب الجمهوري مما يمثل حكما بالاعدام للكثير من السياسيين الامريكان وهو ابتزاز مثالي وقانوني ، وإذا استسلم أيا من أعضاء مجلس الشيوخ لمثل هذه المخاوف ، بدلاً من القيام بواجبهم الدستوري ، فسيكونون قد تخلوا عن أي مصداقية قد تكون لديهم وتجعلهم عرضة للجناح المتطرف للحزب بشأن السياسات التي قد يوافقون أو لا يوافقون عليها”.



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