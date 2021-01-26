الاستخبارات تعلن القبض على إرهابي شمالي بغداد

2021/01/26 | 15:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد الارهابيين في منطقة الاعظمية شمالي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١ واستخبارات فوج مغاوير الفرقة ألقت القبض على أحد الارهابيين في حي الصليخ بقضاء الاعظمية".

وأضاف البيان، أن الارهابي "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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