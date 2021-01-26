رئيس وزراء إيطاليا يقدم استقالته من منصبه

2021/01/26 | 15:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته من منصبه.

وحقق رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبى كونتى، أغلبية بسيطة فى مجلس الشيوخ، ما يسمح له بالحفاظ على الائتلاف الحاكم، قبل أقل من أسبوع، من استقالة وزيرين من حزب فيفا إيطاليا بالحكومة من منصيبهما، ما تسبب فى أزمة سياسية خطيرة فى إيطاليا.

وقال كونتى فى اجتماع مجلس الشيوخ أمس"إلى كل أولئك الذين لديهم مصير إيطاليا في قلوبهم، أطلب منكم اليوم: ساعدونا..



ساعدونا على الخروج مرة أخرى في أسرع وقت ممكن."

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