كشف رواتب الرئاسات والوزراء والنواب في الموازنة

2021/01/26 | 15:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، قيمة رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء مجلس النواب في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.

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