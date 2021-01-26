إصابة 3 بجروح في هجوم بالسلاح الأبيض بفرانكفورت

2021/01/26 | 15:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض 3 أشخاص على الأقل لإصابات متفرقة جراء هجوم بسلاح أبيض نفذه رجل بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت بألمانيا.

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