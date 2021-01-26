احباط عملية تهريب كمية كبيرة من الاغنام في كركوك

2021/01/26 | 15:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ احبطت الاستخبارات العسكرية عملية تهريب كمية كبيرة من الاغنام في كركوك .وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ ، تمكنت من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من الاغنام تبلغ ٣٨٨ رأس محملة بشاحنتين قادمتين من كردستان باتجاه كركوك و تسلكان الطرق النيسمية في منطقة دارمان بكركوك للافلات من الاجهزة الامنية لعدم توفر الشروط والمواصفات القانونية والجمركية في الحمولة./انتهى9

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