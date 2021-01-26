2021/01/26 | 15:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالحبس لمدة ستة اشهر لمدانين اثنين عن جريمة تهديد اطباء وابتزازهم مقابل مبالغ مالية نظير عدم التعرض لحياتهم.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "المدانين قاما بتهديد طبيب جراح في منطقة الكرادة ،فضلا عن تهديد طبيب اخصائي للاطفال في منطقة الحارثية ومساومتهما وابتزازهما بدفع مبالغ مالية مقابل عدم التعرض لحياتهم".وأضاف أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهما وفقا لاحكام المادة الرابعة 430 / 1 من قانون العقوبات العراقي"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبس ستة اشهر لمدانين اثنين بتهديد اطباء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبس ستة اشهر لمدانين اثنين بتهديد اطباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).