هيئة الرصد الزلزالي تعلن تفاصيل الهزة على الحدود العراقية

2021/01/26 | 15:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل العراقية ، الثلاثاء، عن تسجيل مراصدنا الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية مساء اليوم الموافق 26/ كانون الثاني / 2021 في شرق مدينة الحسكة السورية

وبين تقريرها : ان الهزة سجلت في تمام الساعة 2:17:54 مساء اليوم وقد بلغت قوتها ( 5) درجة في شرق مدينة الحسكة السورية وتبعد ( 180) كم جنوب غرب الموصل

و يتم الشعور بها من قبل المواطنين ، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات اخرى .

ودعت الهيأة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

#إعلام_وزارة_النقل

اعلام الانواء الجوية

26/كانون الثاني/2021

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