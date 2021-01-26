2021/01/26 | 15:42 - المصدر: سفن سكاي

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كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، قيمة رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء مجلس النواب في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.

وقال جمال كوجر في تصريح صحفي، أن “رواتب الرئاسات الثلاث تتراوح بين 70 إلى 100 مليون دينار، لكل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب”.

وأضاف “أما رواتب الوزراء فهي بين 9 إلى 11 مليون دينار، فيما يتقاضى كل عضو في البرلمان أكثر من 7 ملايين دينار”.

وأوضح كوجر، أن “الإيرادات النفطية السنوية تقدر بـ79 ترليون دينار أما الإيرادات غير النفطية فتبلغ 20 ترليوناً لكن هذه الأرقام قابلة للتغيير”.

ولفت الى أن “مجموع نفقات الرواتب تقدر بـ55 ترليون دينار، دون وجود إحصائية دقيقة لأعداد الموظفين بسبب عدم وجود قاعدة بيانات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوجر : 100 مليون دينار راتب لكل من رؤساء الجمهورية والنواب والوزراء في موازنة 2021 7 SKY TV.

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