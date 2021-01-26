النائب رعد الدهلكي يؤكد اغتيال مدير مكتبه رفقة شقيقه في ديالى

2021/01/26 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان رسمي:

نعى النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، مدير مكتبه في المحافظة عبد القادر جسام ( ابو سجاد ) الدليمي وشقيقة فلاح جسام الدليمي الذي اغتالتهم ايادي الغدر من المليشيات الجبانة .

وقال الدهلكي في برقية التعزية، ان الشهيدين كانا مثالا للتفاني بالعمل والدفاع عن حقوق ابناء ديالى وعملوا بكل ما لديهم من جهد لايصال صوت المواطنين الى الجهات ذات العلاقة لحل مشاكلهم، وهو ما لم يرضى به غربان الشر وجيوش الظلام اشباه داعش من المليشيات الطائفية القذرة .

الرحمة والخلود للشهداء والخزي والعار لجرذان المليشيات ومن يدعمهم من ذيول الخارج .

يتبع..

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