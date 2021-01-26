أربيل تنقذ بغدادية حاولت الانتحار

2021/01/26 | 15:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أنقذ عنصرين من رجال الشرطة في أربيل، اليوم الثلاثاء، إمرأة بغدادية لدى محاولتها الانتحار من جسر فرانسوا ميتران عند الشارع الستيني.وبحسب وسائل اعلام كردية، فإن أحد المنقذين منتسباً في مديرية المرور، ويتولى تنظيم حركة السير أسفل جسر فرانسوا ميتران، وهو جسر علوي مخصص للمشاة، والآخر يعمل ضمن حرس وزارة العدل.ووجه …

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