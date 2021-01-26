لجنة نيابية تؤكد التوافق على تمرير قانون التدرج الطبي في جلسة اليوم

2021/01/26 | 15:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، التوافق على تمرير قانون التدرج الطبي في جلسة اليوم.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللجنة ومن خلال تحركاتها المكثفة رئاسة واعضاء ضمنت التوافق النيابي المطلوب للتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم 136 لسنة …

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