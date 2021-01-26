2021/01/26 | 15:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأفادت وسائل إعلام وناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن انفجارا واحدا على الأقل سمع دويه في العاصمة الرياض، وسط ترجيحات باعتراض هجوم جوي.ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية، إلا أن ذلك يأتي بعد ثلاثة أيام من إعلان المملكة التصدي لـ”هدف جوي معاد” في أجواء الرياض.وهز الانفجار النوافذ في الرياض، فيما …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سماع دوي انفجار قوي في العاصمة السعودية الرياض (شاهد)) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سماع دوي انفجار قوي في العاصمة السعودية الرياض (شاهد)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).