اعتقال متهم بحيازة 1كغم من المخدرات في الديوانية

2021/01/26 | 16:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال متهم بالمخدرات في سيطرة عفك.

وقالت الشرطة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قواتها في سيطرة عفك القت القبض على أحد المتهمين القادمين من محافظة ذي قار باتجاه الديوانية بعد أن وجد بحوزته اثناء تفتيشه على كمية 1 كغم من مادة الكرستال المخدرة".

وأشار البيان إلى إحالة المتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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