تنفيذ حكم الإعدام بـ3 ارهابيين في سجن الحوت بالناصرية

2021/01/26 | 16:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفذت وزارة العدل، اليوم الاثنين، احكام إعدام بحق 3 إرهابيين في سجن الناصرية المركزي.وقال مصدر في تصريح صحفي " إن "كوادر وزارة العدل نفذت حكم الاعدام بحق 3 إرهابيين في سجن الناصرية المركزي (الحوت)".وأضاف أن "اثنين من المنفذ بهما حكم الاعدام من محافظات المنطقة الغربية"، مبينا أن "قرار تنفيذ حكم الاعدام جاء بعد اكتساب قرارات المحكومين الدرجة القطعية وتصديق رئيس الجمهورية عليها".وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت قبل يومين عن المصادقة على اكثر من ٣٤٠ حكم اعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة ارهابية وجنائية واصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون، وانها جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من كافة جوانبها الدستورية والقانونية بما فيها استنفاذ كافة طرق الطعن، وعدم الشمول بالعفو العام رقم ٢٧لسنة ٢٠١٦، وهي قيد التنفيذ وفق الاجراءات المتبعة في وزارة العدل./انتهى9

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